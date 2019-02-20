رئيس النواب يستنكر تصريحات المبعوث التركي لليبيا الخاصة بالجنوب

استنكر رئيس مجلس النواب التصريحات التي أدلى بها المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله أيشلر،حول عملية تطهير الجنوب من الجماعات الإرهابية والمتطرفة وعصابات المرتزقة التي تنفذها القوات المسلحة،واصفاً إياها بالتدخل المرفوض في الشأن الداخلي الليبي واعتداء على سيادة ليبيا في تواصل للدور المؤسف الذي تقوم به تركيا في تقويض إنهاء الأزمة في ليبيا وبسط الأمن بالبلاد ودعمها للجماعات الإرهابية والمتطرفة عبر مثل هذه التصريحات وتقديمها للدعم المادي واللوجستي لهذه الجماعات المتطرفة.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى شحنات الأسلحة التي تم ضبطها من السلطات اليونانية والليبية والتي خرجت من دولة تركيا ليقتل بها أبناء الشعب الليبي لدعم هذه الجماعات في تنفيذ العمليات الإرهابية والاغتيالات وضربها بعرض الحائط بمصلحة الشعبين،وكذلك قرارات مجلس الأمن بالخصوص.

وطالب رئيس مجلس النواب،دولة تركيا بتغيير موقفها ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي بدلاً عن دعم الإرهاب والتطرف وتقويض الأمن في ليبيا الذي تحقق بفضل تضحيات أبناء القوات المسلحة.

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