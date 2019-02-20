السراج يستعرض مع وفد حوض مرزق الحالة الأمنية بالجنوب

استعرض وفد من حوض مدينة مرزق مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الأربعاء، المستجدات الأمنية في الجنوب.

وأكد ممثلو مرزق ووادي عتبة وتراغن وأم الأرانب والشرقية وتمسة والقطرون، أن مكون التبو جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الليبي، وأنهم حريصون على السلم الأهلي ووحدة البلاد، ويرفضون وجود دخلاء عن الوطن من أي بلد كان.

وضم الوفد، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، رئيس مجلس حكماء التبو بحوض مرزق اللهوزة يوسف، ووكيل المجلس البلدي بمرزق ناصر سليمان وشه، وعضو المجلس علي ورضابو الطاهر، ومن الأعيان إبراهيم أبوبكر موسى، والسيد سلطان أحمد حكي موسى، والمكلف بملف شؤون الجرحى إسماعيل بازيكة.

يشار إلى أن قوات الكرامة تفرض منذ أيام حصارا على مدينة مرزق بغية دخولها.

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