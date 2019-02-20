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النائب العام يُفرج عن مدير مصرف الصحارى

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدير مكتب التواصل في مصرف الصحارى عصام حمزة في تصريح لـ218 أن رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور قد أفرج عن المدير العام للمصرف أبوبكر الوداني.

وكان مكتب النائب العام قد أصدر قراراً بتوقيف الوداني على خلفية شُبهات مُخالفات إدارية، حيث أشار مدير مكتب التواصل بالمصرف إلى أن دوافع التوقيف لا علاقة لها بقضية اختلاس 100 مليون دينار التي تعود لعام 2016.

وأضاف حمزة خلال تصريحاته أن الوداني وصل إلى منزله وسيباشر عمله مجددا على رأس إدارة المصرف بعد عدم ثبوت أي مخالفات عليه.

يُشار إلى أن ديوان المحاسبة كان قد أصدر الأيام الماضية مذكرة إيقاف عن العمل لعدد 4 موظفين في المصرف من بينهم الوداني ورئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى موظف بالمصرف في فرع الماية ورئيس الفرع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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