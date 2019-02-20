التلفزيون التشادي يبث اعترافات مُسلحين فارين من ليبيا

بث التلفزيون الحكومي التشادي لقطات جديدة لعدد من المرتزقة التابعين للمجموعات المسلحة المعارضة في تشاد والتي فرّت من ليبيا نتيجة العمليات العسكرية التي تقودها وحدات الجيش في الجنوب.

وأظهرت اللقطات التي بثها التلفزيون التشادي حيازة المرتزقة لمئات من قطع السلاح وذخيرة وصواريخ وقواذف وأزياء عسكرية تخص الجيش الليبي.

كما بيّنت بعض اللقطات اعترافات لبعض المرتزقة الذي أكدوا تواجدهم في ليبيا قبل فرارهم نحو تشاد وتعرضهم للقصف الجوي والفرنسي قبل أن يسلموا أنفسهم للسلطات التشادية.

يُشار إلى أن طائرات الجيش الوطني وطائرات أخرى تتبع الجيش الفرنسي قد نفذت منذ انطلاق عملية تحرير الجنوب ضربات جوية استهدفت تجمعات العصابات التشادية قرب الحدود الليبية.

وسبق أن أعلن الجيش التشادي أسر أكثر من 50 مُسلح تشادي عندما كانوا في اتجاههم نحو البلاد قادمين من ليبيا عقب الضربات الفرنسية التي كانت بالتنسيق مع حكومة تشاد.

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