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التلفزيون التشادي يبث اعترافات مُسلحين فارين من ليبيا

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بث التلفزيون الحكومي التشادي لقطات جديدة لعدد من المرتزقة التابعين للمجموعات المسلحة المعارضة في تشاد والتي فرّت من ليبيا نتيجة العمليات العسكرية التي تقودها وحدات الجيش في الجنوب.

وأظهرت اللقطات التي بثها التلفزيون التشادي حيازة المرتزقة لمئات من قطع السلاح وذخيرة وصواريخ وقواذف وأزياء عسكرية تخص الجيش الليبي.

كما بيّنت بعض اللقطات اعترافات لبعض المرتزقة الذي أكدوا تواجدهم في ليبيا قبل فرارهم نحو تشاد وتعرضهم للقصف الجوي والفرنسي قبل أن يسلموا أنفسهم للسلطات التشادية.

يُشار إلى أن طائرات الجيش الوطني وطائرات أخرى تتبع الجيش الفرنسي قد نفذت منذ انطلاق عملية تحرير الجنوب ضربات جوية استهدفت تجمعات العصابات التشادية قرب الحدود الليبية.

وسبق أن أعلن الجيش التشادي أسر أكثر من 50 مُسلح تشادي عندما كانوا في اتجاههم نحو البلاد قادمين من ليبيا عقب الضربات الفرنسية التي كانت بالتنسيق مع حكومة تشاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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