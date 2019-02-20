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وفد مجلس النواب يجتمع مع عميد بلدية سبها وعدد من مسؤولي المدينة

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقد عدد من أعضاء مجلس النواب اجتماعا مع عميد بلدية سبها، ومسؤولي المؤسسات الحكومية في المدينة، وذلك للاطلاع على أهم الاحتياجات الطارئة والعاجلة للجنوب.

وأكد النائب عن بلدية براك الشاطئ علي السعيدي، أن الزيارة جاءت لمؤازرة القوات المسلحة في حرب تطهير الجنوب، والوقوف على الاحتياجات الإنسانية لسكانه.

وكان وفد مجلس النواب وصل أمس إلى سبها رفقة رئيس اللجنة التشريعية في المجلس، في زيارة من أجل دعم ومساندة القوات المسلحة، وكان في استقبالهم آمر غرفة عمليات الجنوب، اللواء عبد السلام الحاسي، وعدد من العسكريين.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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