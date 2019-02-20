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رسميا .. الحاسي يعلن السيطرة على كامل مدينة مرزق جنوب ليبيا

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلنت غرفة عمليات الكرامة ( الغرفة الرئيسية ) بقيادة اللواء عبدالسلام الحاسي بسط القوات المسلحة لسيطرتها على كامل مدينة مرزق جنوبي ليبيا . 

وأكدت الغرفة فى إيجاز صحفي مقتضب تلقته منها صحيفة المرصد مساء الأربعاء  نبأ السيطرة مؤكدة مباشرتها ملاحقة فلول ” الإرهابيين ” والعصابات الأجنبية الفارة من المدينة .

ولم توضح الغرفة أي تفاصيل إضافية فى وقت يستعد الناطق باسم القوات المسلحة لواء أحمد المسماري لعقد مؤتمر صحفي مباشر سيبث على عدد من القنوات الفضائية بينها قناة المرصد
.

يتبع..

المرصد – خاص

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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