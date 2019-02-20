رسميا .. الحاسي يعلن السيطرة على كامل مدينة مرزق جنوب ليبيا

ليبيا – أعلنت غرفة عمليات الكرامة ( الغرفة الرئيسية ) بقيادة اللواء عبدالسلام الحاسي بسط القوات المسلحة لسيطرتها على كامل مدينة مرزق جنوبي ليبيا .

وأكدت الغرفة فى إيجاز صحفي مقتضب تلقته منها صحيفة المرصد مساء الأربعاء نبأ السيطرة مؤكدة مباشرتها ملاحقة فلول ” الإرهابيين ” والعصابات الأجنبية الفارة من المدينة .

ولم توضح الغرفة أي تفاصيل إضافية فى وقت يستعد الناطق باسم القوات المسلحة لواء أحمد المسماري لعقد مؤتمر صحفي مباشر سيبث على عدد من القنوات الفضائية بينها قناة المرصد

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يتبع..

المرصد – خاص

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