ميناء بنغازي يُعلن وصول 439 سيارة قادمة من أوروبا

أفاد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي، مفتاح الشهيبي، بأنه وصل إلى ميناء بنغازي البحري سفينة نقل السيارات «قراند نيويورك» لوكيلها شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 439 سيارة قادمة من أوروبا.

وأضاف الشهيبي، أنَ الميناء شهد أيضا وصول سفينة نقل الحاويات «ليدي حلوم» التابعة لشركة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 172 حاوية بضائع.

وأشار الشهيبي، إلى أنَّ سفينة نقل الحاويات (قيزينا) لوكيلها شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية غادرت الميناء بعد تفريغ حمولتها البالغة 274 حاوية بضائع.

