رأي روسي: أميركا تُريد استمرار الفوضى في ليبيا

تناول برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الأربعاء، طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتمديد حالة الطوارئ الوطنية المُعلنة في ليبيا عاما آخر، عبر رسالة إلى وجهها إلى رئيسة مجلس النواب الأميركي.

ووصف رئيس جمعية الصداقة العربية الروسية فيتشسلاف ماتوزوف، تصريحات ترامب حول الوضع في ليبيا بأنها تدخل في الشؤون الليبية .

وقال ماتوزوف لـ”LIVE”، إن من مميزات السياسة الأميركية طيلة السنوات العشر الماضية التدخل في شؤون الدول ضارباً مثالاً بالحالة الفنزويلية، مضيفاً أن هذا الموقف مرفوض بشكل قاطع في الأوساط الدولية وحتى بالدول المجاورة لأميركا.

وبيّن أن أي تصريحات من هذا النوع تستهدف فقط التعبئة للقوة الموالية للولايات المتحدة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وأكد ماتوزوف أن الأساليب التي تلجأ إليها الولايات المتحدة تهدف بالأساس إلى عدم إحداث الاستقرار وصنع حالة من الفوضى لكي يستفيدوا من الأوضاع الجديدة التي بنيت على أساس إدخال عناصر جديدة في العملية السياسية.

بدوره، اعتبر المهتم بالشأن العام محمد شوبار أن قول ترامب إن الفوضى في ليبيا تُهدد الأمن القومي الأميركي يفهم منه بأنه بداية لتدخل أكبر في ليبيا .

وقال شوبار لـ”LIVE” إن التدخل الأميركي سيكون على مستويين، الأول في صورة ضربات جوية تشن ضد عناصر من تنظيم داعش، والثاني سيكون عبر دعم المسار السياسي من خلال فرض قرار من مجلس الأمن لإجراء انتخابات في ليبيا العام 2019.

ليبيا تُقلق ترامب.. وتدفعه لتمديد حالة الطوارئ فيها

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