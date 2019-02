المتوسط:

قال العميد أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش، إن القوات تمكنت من تأمين حوض سبها في أم الأرانت، وتمنهنت ، براك الشاطئ، مرزق، تراغن وغيرها.

ويخوض الجيش الليبي معارك في الجنوب والعديد من المناطق، لتطهيرها من الإرهاب.

المسماري: قوات الجيش تمكنت من تأمين هذه المناطق

