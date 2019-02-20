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رفد الزنتان بـ100 مُمرض ومسعف

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدرّج كلية العلوم في الزنتان، تخريج الدفعة الأولى للدورة الخاصة بعناصر التمريض والإسعافات الأولية تحت إشراف شركة نازار للتعليم والتدريب والتأهيل وبالتعاون مع شركة حنبعل للخدمات الطبية والتدريب.

وشهد حفل التخرج الذي شمل 100 متدرب، فقرات عملية وعرضا لكيفية تجبير الكسور وطريقة الإرواء الوريدي، وغيرها من طرق الإسعافات والعمليات الجراحية.

وتلقى الطلبة الخريجون في الدورة التي استمرت 6 أشهر، تدريبا مكثفا في مستشفيات النساء والولادة، ومستشفى الحوادث، والمستشفى العسكري، ومستشفى الزنتان العام، ومصرف الدم .

يُشار إلى أن حفل التخرج حضره أهالي الخريجين والمهتمين، وأسرة التدريب بالدورة، وشهد توزيعه شهادات التقدير على الخريجين وهيئة التدريس ومديري المستشفيات في الزنتان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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