زايد هدية: سيطرة الجيش على مرزق هي نهاية لمشروع قطر وتركيا في الجنوب

طبرق-العنوان

قال عضو مجلس النواب زايد هدية، اليوم الأربعاء، إن سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية على آخر معاقل المليشيات الأجنبية والمليشيات المتطرفة ودخولها إلى مدينة مرزق يعد انتصارا عظيما تحققه القيادة العامة ويعتبر نهاية مشروع قطر وتركيا في الجنوب الليبي.

وأضاف هدية بأن العمل يتطلب عملا ومستمرا وخاصة في تأمين الحدود الجنوبية للدولة الليبية خصوصا وأن الحدود في ليبيا مترامية الأطراف وتتطلب تعاون دول الجوار وكذلك تعاونا دوليا من خلال رفع حضر التسليح عن القوات المسلحة لتسهيل مهمة حماية وتأمين الحدود، حتى لا تستغل المناطق الحدودية مرة أخرى ضد ليبيا ودول الجوار.

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