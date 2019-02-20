قبل إعلان تحريها من قبل القوات المسلحة .. السراج يستقبل وفدًا من حوض مرزق

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج صباح اليوم الأربعاء بمقر المجلس بمدينة طرابلس، وفدًا من مدينة مرزق يضم رئيس مجلس حكماء التبو “حوض مرزق ” اللهوزة يوسف، ووكيل المجلس البلدي بمرزق ناصر سليمان وشه، وعضو المجلس علي ورضابو الطاهر، ومن الأعيان إبراهيم ابوبكر موسى، وسلطان أحمد حكي موسى، والمكلف بملف شؤون الجرحى إسماعيل بازيكة.

وعبر أعضاء الوفد عن تقديرهم للموقف المتزن للرئيس حيال تطورات الأوضاع في الجنوب، مؤكدين دعمهم لما يبذله من جهود لتوحيد الصف ولم الشمل والحفاظ على السلم الأهلي .

وعرض أعضاء الوفد مستجدات الوضع الأمني في الجنوب، مؤكدين تمثيلهم لكل من مرزق ووادي عتبة وتراغن وأم الأرانب والشرقية وتمسه والقطرون امتداداً إلى الحدود الليبية مع كل من دولتي النيجر وتشاد، وأن مكون التبو جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الليبي، حريص على السلم الأهلي، ووحدة البلاد ورفضه لتواجد دخلاء عن الوطن من أي بلد كان .

يشار إلى أن القوات المسلحة أعلنت سيطرتها على مدينة مرزق بالكامل ودحر العصابات الإجرامية منها.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة عميد أحمد المسماري أن القوات استطاعت تحرير مرزق، وبذلك تأمين منطقة سبها وحوض فزان.

وذكر المتحدث – خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء على الهواء من مدينة بنغازي – أن القوات المسلحة تطارد الآن في فلول بقايا الجماعات التشادية جنوب مرزق.

وأشار إلى أن وحدات من القوات المسلحة تصل وسط المدينة وتقوم بتمشيط المنطقة من بقايا الجماعات الإرهابية، وتطارد بقاياهم التي تحاول الهروب نحو عمق الصحراء .

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