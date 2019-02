المتوسط:

التقى عميد بلدية سرت، مختار المعداني، مع عدد من المواطنين سكان حي الجيزة العسكرية، والذين اشتكوا من تأخر صرف قيمة الـ 50% المتبقية من التعويضات عن العام 2011.

ووفقاً للصفحة الرسمية لبلدية سرت على موقع فيس بوك، قام المعداني بالاتصال بمدير عام جهاز مشروعات الإسكان والمرافق، محمود عجاج ومدير الإدارة المالية بالجهاز، محمد الشهوبي، والذين أفادوا بأنه سيتم إحالة الكشوفات إلى وزارة المرافق وذلك للبدء في إجراءات التفويض المالي .

The post عميد سرت يناقش تأخر صرف التعويضات مع سكان حي الجيزة العسكرية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية