“ما بعد فبراير”.. واقع ليبيا بعيون شبابها

“ما بعد فبراير” كان عنوانا لندوة بثتها قنوات “218” لمدة يومين في مساحة استمرت لأكثر من ساعتين، شخّصت الواقع الليبي ومشاكله على طاولة جمعت شبابا ليبيين.

وتناولت الندوة في الجزء الأول عدة محاور أهمها توافق الجميع على أن ثورة فبراير كانت حدثا تاريخيا مفصليا ومهما في تغيير ليبيا.

وتمت في الجزء الثاني من الندوة قراءة المشهد الحالي في ليبيا ودار النقاش حول إمكانية التحول من المسار الديمقراطي إلى المسار التوافقي بين جميع الليبيين وقراءة في مشهد الدستور الذي لم ينضج بعد في البلاد .

وكان الملتقى الجامع حديث اللقاء الشبابي الذين تطرقوا حول فرص نجاح الملتقى إلى جانب تساؤلات حول الآلية التي سيتم بها، إضافة إلى كونه بديلا عن الدستور أم لا.

قراءة في ملفات كثيرة حملتها الساحة الليبية ورؤية جادة للواقع بعيدا عن لغة العواطف قدمت على طبق مشكل بالسياسية والاقتصاد والاجتماع والأمن والديمقراطية وغير ذلك الكثير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية