بلدي بني وليد يتفقد مشروع صيانة واستكمال مطار المدينة 

بني وليد-العنوان

تفقد عميد بلدية بني وليد سالم علي إنوير ظهر اليوم الاربعاء رفقة عدد من أعضاء المجلس البلدي سير العمل في مشروع صيانة واستكمال وتجهيز مطار بني وليد المدني.

واستمع إنوير خلال جولته التفقدية إلى ما تم إنجازه في المشروع الذي يشمل صيانة برج المراقبة، وصالتي مغادرة ووصول المسافرين، واستكمال الجزء المتبقي من المدرج، وتركيب منظومة مراقبة داخلية وخارجية، وإنشاء سياج بطول ثلاثة كيلومتر، إضافة إلى تأثيث أقسام ومرافق المطار بالتجهيزات اللازمة.

وأكد أنوير أن نسبة الإنجاز في المشروع تقدر ب 80% مشيراً أن انطلاق حركة الملاحة الجوية بالمطار ستكون في الأيام القريبة القادمة.

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