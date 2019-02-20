السنوسي يكشف أسرار “القذافي وساركوزي”

كشف تقرير فرنسي عن قيام قضاة فرنسيين بزيارة طرابلس مطلع الشهر الحالي لأخذ إفادات من رئيس جهاز المخابرات الليبية في نظام معمر القذافي، عبدالله السنوسي.

وبين التقرير الذي نشره موقع “ميديا بارت” الإخباري الفرنسي، أن استجواب السنوسي يأتي في إطار التحقيقات الجارية في قضية تمويل القذافي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية في عام 2007.

ونقل الموقع عن مصادر قولها إن القضاة الفرنسيين التقوا مع السنوسي الذي أوضح لهم طريقة إشرافه على دفع 7 ملايين يورو لساركوزي بناء على طلب القذافي.

وكشفت إفادات السنوسي أن صفقة “القذافي وساركوزي” تمت بمشاركة المحامي الشخصي للرئيس الفرنسي السابق، وصديقه تييري هيرزوغ، وكان دوره يتلخص في إلغاء مذكرة التوقيف الدولية بحق القذافي والتي صدرت بعد إدانته بقضية تفجير طائرة ركاب فرنسية عام 1988.

وذكر تقرير “ميديا بارت” أن عبدالله السنوسي أفاد أن القذافي أبرم صفقة مع ساركوزي لشراء أجهزة تجسس، وبناء على ذلك حصل رجل الأعمال اللبناني زياد تقي الدين على 4 ملايين يورو مقابل وساطته في الصفقة.

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