المستشار صالح يطلع على الأوضاع الخدمية والأمنية في درنة

اطلع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على الأوضاع المعيشية الخدمية والأمنية في مدينة درنة، عقب تحريرها من الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وذلك خلال لقائه عميد بلدية درنة، ومدير أمن المدينة.

وحث المستشار صالح المسؤولين على توفير الخدمات للمواطنين، وتذليل كافة الصعوبات أمامهم بالتنسيق مع الحكومة المؤقتة، بالإضافة إلى عودة الأجهزة الأمنية، وتفعيلها بشكل كامل، وتذليل كافة احتياجات الأجهزة الأمنية لأداء دورها المنوط بها على أكمل وجه، مثنيا على دور أهالي درنة بكافة تركيباتها الاجتماعية، في دعم القوات المسلحة ورجال الأمن إلى أن تحررت المدينة من الجماعات الإرهابية.

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