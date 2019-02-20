المسماري: نُطارد العصابات نحو حدود تشاد والنيجر

أكد الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، تحرير مدينة مرزق وسيطرة الجيش عليها بالكامل.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة بنغازي، إن الجيش الوطني تبقى أمامه منطقة القطرون وبعد ذلك يصل للحدود الليبية التشادية، مبينا أنه وبالتنسيق مع الجيش التشادي تم إغلاق الحدود.

وتحدث المسماري عن العملية العسكرية بعد تحرير مرزق قائلا إن قوات الجيش الآن تؤمن مدينة سبها وحوض مرزق بالكامل، وأن مطاردة العصابات تتم نحو الحدود التشادية والنيجرية.

وأشار إلى ان العمليات في أم الأرانب تسير بشكل جيد، حيث ستتنقل وحدات الجيش إلى مجدولة ومناطق أخرى صغيرة تتحصن بها الجماعات الإرهابية والعصابات التشادية.

وبيّن المسماري أن القوات دخلت أوباري دون قتال بفضل القبائل المتواجدة في المنطقة حتى وصلت وحدات الجيش إلى مناطق غرب سبها، مضيفا أن الحدود الجزائرية ستكون مؤمنة بعد وصول القوات إليها.

وأكد أن الجيش لا يستهدف التمركز في نقطة معينة باعتبار أن هدف القوة تطهير المناطق وليس السيطرة عليها، ذاكرا أن هناك عمليات أخرى تحدث في المنطقة العسكرية الكفرة للتعامل مع مجموعات تهرب من أم الأرانب باتجاه الكفرة وجالو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية