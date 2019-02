المتوسط:

بعد شهرين من غيابها عن مصرف الجمهورية في مدينة كاباو وصلت، سيولة نقدية قيمتها 3 ملايين و500 ألف دينار خصصت له من المركزي في طرابلس.

وحددت إدارة الفرع سقف السحب عند 500 دينار لكل مواطن، الأمر الذي لم يلق الترحيب من الزبائن وأثار غضبهم باعتباره لا يُلبّي حاجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع أسعار الكثير من السلع والمواد.

وكان المصرف المركزي قد أعلن الاسبوع الماضي عن إرسال 170 مليون دينار لمصارف مدن جبل نفوسة بما فيها مدينة كاباو.

يُشار إلى أن الكثير من أفرع المصارف التجارية بالمناطق الليبية شهدت تحسناً ملحوظا في توفّر السيولة النقدية خلال الأشهر القليلة الماضية.

The post مصرف الجمهورية بكاباو يستقبل 3.5 مليون دينار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية