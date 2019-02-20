المسماري يعلن سيطرتهم على مدينة مرزق

أعلن المتحدث باسم قوات الكرامة أحمد المسماري سيطرتهم على مدينة مرزق بالكامل بعد تمهيد بالطيران الحربي على حد تعبيره.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي له الاربعاء إن قوات الكرامة تلاحق القوات المقاتلة لها جنوب مدينة مرزق؛ مشيرا إلى أنهم سيسعون للسيطرة على مدينة القطرون والحدود الليبية التشادية.

وأوضح المسماري أن قواتهم ستتجه إلى أم الأرانب للسيطرة عليها؛ منوها إلى أنهم لن يدخلوا إلى أي منطقة أو حقل أو منشأة نفطية إلا في حال توفر معلومات لديهم عن وجود مليشيات مسلحة أو مجموعات إرهابية بها وفق قوله.

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