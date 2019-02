المتوسط:

شن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأربعاء، هجوما على المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله ايشلر، على خلفية تصريحاته عن عملية تطهير الجنوب من الجماعات الإرهابية والأجنبية التي يخوضها الجيش الوطني.

وقال عقيلة في بيان إن تصريحات المبعوث التركي “تدخل مرفوض في الشأن الليبي الداخلي واعتداء على سيادة ليبيا”.

وأضاف عقيلة أن تركيا ومن خلال هذه التصريحات تواصل دورها في تقويض إنهاء الأزمة الليبية وبسط الأمن بالبلاد ودعمها للجماعات الإرهابية المتطرفة وتقديم الدعم المادي واللوجستي لها.

The post عقيلة صالح: تركيا واصل دورها في استمرار الأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية