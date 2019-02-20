قائد عسكري يتعهد بمواصلة مكافحة الإرهاب حتى تحرير طرابلس

قال اللواء المبروك الغزوي، قائد منطقة سبها العسكرية في جنوب البلاد، أول من أمس، إن قوات الجيش (الوطني) «لن تتوقف عن مكافحة الإرهاب في ربوع ليبيا حتى تحرير العاصمة طرابلس في القريب العاجل».

وأضاف الغزوي خلال ندوة عقدها بمدينة سبها مع قوات الجيش الموجودة في الجنوب، إن قوات الجيش «تعاهد المشير حفتر على قيامها بواجباتها بالصورة المطلوبة لخلاص الوطن من الإرهاب، والمرتزقة في جميع أنحاء ليبيا».

وذلك في أحدث إشارة من نوعها تصدر عن مسؤول عسكري بارز وأحد المساعدين الكبار للمشير حفتر، إلى اعتزام الجيش تحريك قواته باتجاه العاصمة طرابلس في موعد لم يُكشف النقاب عنه.

في السياق، أكد الغزوي في تصريحات تلفزيونية له، أمس، أن الاستقرار يسود سبها حالياً، بعد انتهاء عمليات السرقة والخطف، لافتاً إلى أن قوات الجيش التي تواصل تنفيذ خطتها لتأمين المدينة تعتزم لاحقاً التوجه إلى مدينة غدوة لمواجهة ما وصفه بـ«خليط من العصابات التشادية، وميليشيات ما كان يُعرف باسم سرايا بنغازي، وأخرى تابعة لإبراهيم الجضران الرئيس السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية».

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