رغم محاولاتها تخريب ليبيا.. وزير «مواصلات الوفاق» يبحث استئناف الرحلات التركية لليبيا

ناقش وزير المواصلات في حكومة الوفاق ميلاد معتوق، مع السفير التركي لدى ليبيا سيرهات اكسين، أوجه التعاون بمُختلف المجالات بين البلدين.

وأكد السفير التركي خلال الاجتماع على رغبة بلاده في استئناف رحلات الخطوط الجوية التركية إلى ليبيا في أقرب وقت مُمكن.

وخلُصت نقاشات الطرفين على إرسال فريق تركي مُتخصص للإطلاع على أوضاع المطارات الليبية ومدى جاهزيتها لاستقبال الرحلات التركية، وتفقّد إجراءات الأمن والسلامة لديها.

يُشار إلى أن هذا التطور يأتي بعد إعلان وزارة المواصلات عن قرب موعد عودة عمل شركة الخطوط التركية إلى ليبيا.

ومن جانبه، أكد معتوق ضرورة التنسيق لتنظيم دورات تدريبية تهدف للرفع من مُستوى أداء الكوادر العاملة بالمطارات الليبية.

