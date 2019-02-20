الارصاد: هجوم قطبي سيبيري مرتقب وعودة للثلوج وانخفاض شديد بالحرارة على هذه المناطق

توقع خبراء بالارصاد أن تشهد الاجواء في ليبيا للايام القادمة وخاصة مع بدء الاسبوع القادم ستشهد هجوما قطبي سيبيري بداية من الاسبوع القادم السبت 23 فبراير.

وحذر الخبراء إلى أن هذا الهجوم قد يسبب في موجة برد هي الاقوى هذا العام.

واضاف الخبراء ان الهواء القطبي يتعمق بشكل ملحوظ على ليبيا خاصة المناطق الغربية والتي تستمر طيلة ايام الاسبوع القادم وستكون ذروة الاجواء الباردة ستكون يومي 24 و 25 فبراير.

ونوه الخبراء إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل حاد بحيث لاتتجاوز 10 درجات علي العاصمة طرابلس وبنغازي ولاتتجاوز 5 درجات علي مدينة غريان والبيضاء ولاتتجاوز 14 درجة علي مدينة سبها والكفرة.

وقال الخبراء ان تحسن كبير في نسبة هطول الامطار خاصة علي مناطق الشمال الغربي مع فرصة تساقط الثلوج.

عودة الثلوج

وأكد الخبراء إلى أن رقعة تساقط الثلوج على مناطق الجبل الغربي من خلال تحديثات نماذج الطقس تظهر كميات الثلوج حيث سيكون النصيب الاوفر لمدينة غريان والمناطق المجاورة لها وفرصة تساقط الثلوج سيكون يومي 24 او 25 فبراير.والله اعلم.

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