رياح قوية وأمطار مع ثلوج على ليبيا بداية الأسبوع

أعلنت جمعية رؤية لهواة الفلك والمهتمة بأحوال الطقس والمناخ، أن منخفضا جويا يقترب من ليبيا، بداية الأسبوع القادم بشكل فعليّ.

وأوضحت رؤية أن االمنخفض السيبيريّ سيكون نشطا وفعالا، وسيحمل معه أمطارا، ستشمل مساحات واسعة من شمال ليبيا، مصحوبة بكتلة هوائية باردة، ستزيد من الانخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وأشارت أن المنخفض سيصحب معه، رياح شمالية نشطة إلى قوية السرعة، مايزيد يزيد من إنخفاض الحرارة المحسوسة والشعور بالبرد.

ورجّحت جمعية رؤية من احتمالية تساقط زخات من الثلوج، على المرتفعات الجبلية، وتساقط للبرد “تبروري”، واضطرابا شديدا بحالة البحر.

وأكدت الجمعية، أنه من الصعب تحديد أماكن بعينها للمنخفض، ولكن على الأغلب سيطال أغلب مناطق شمال ليبيا، وأمطاره قد تشمل مناطق واسعة منه، وأن تأثيره سيكون من صباح السبت وحتى الثلاثاء.

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