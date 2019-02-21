232 حالة استقبلها قسم الكلى بمركز سبها الطبي   

كشف الدكتور عبدالصمد عبدالله الطاهر رئيس قسم الكلى بمركز سبها الطبي، عدد الحالات المسجلة بالقسم، أنها بلغت 232 حالة يتم الغسيل لها 3 مرات في الأسبوع، بحسب الجدول بالقسم.

وأوضح أن القسم يستقبل الحالات الخارجية من جميع مناطق الجنوب، التي يتم إتخاد قرار إجراء عملية الغسيل لها بمركز سبها الطبي، مشيرا أن عملية الغسل تستمر حتى تستقر الحالة، ومن ثم يتم تحويلها إلى أقرب وحدة غسيل كلى قريبة من محل إقامته، مؤكدا أن المركز يستقبل أيضا الحالات التي تحدث لها مضاعفات جراء عملية الغسيل.

ونوّه الدكتور عبدالصمد بأن القسم يتابع ويفحص ويجري جميع التحاليل الطبية لزراع الكلى بالمناطق الجنوبية، وأنه يتوفر به جميع المشغلات ومواد غسيل الكلى ماعاد النقص الذي يواجهه في مادة heparin”” بمختلف التركيبات.

وختم حديثه للمكتب الإعلامي للمركز، أن القسم يستقبل جميع الحالات المحولة من المناطق بشأن تركيب جميع القساطر الوريدية، بمختلف أحجامها وأنواعها.

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