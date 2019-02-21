الجيش الليبي يعلن تحرير مدينة مرزق بالكامل

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري سيطرة القوات على كامل مدينة مرزق جنوب غربي ليبيا خلال عملية أسفرت عن مقتل عنصرين من القوات المسلحة وإصابة 8 آخرين.

وأوضح المسماري، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، أن القوات تمكنت من تحرير مرزق وتأمين منطقة سبها وحوض فزان، مضيفا أن “وحدات من القوات المسلحة بلغت وسط المدينة وتقوم بتمشيط المنطقة من بقايا الجماعات الإرهابية التشادية”، وتطارد بقاياها التي تحاول الهروب نحو عمق الصحراء.

من جانبه، قال مسؤول مكتب الإعلام باللواء 73 مشاة، التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، المنذر عمر الخرطوش، إن “الجيش دخل المدينة من محورها الشرقي حيث اندلعت اشتباكات عنيفة، ونتج عنها مصادرة عدد كبير من الذخائر والأسلحة، إضافة إلى سقوط قتلى في صفوف الجماعات الإرهابية التشادية”.

وأفادت وسائل إعلامية نقلا عن مصادر عسكرية سقوط قتيلين من القوات المسلحة الليبية، و8 جرحى، 3 منهم في العناية المركزة داخل مركز سبها الطبي، خلال عملية تحرير مرزق.

وتشن وحدات من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر منذ منتصف يناير الماضي عملية عسكرية لدحر الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية في مناطق الجنوب الغربي للبلاد. ويعتزم الجيش الليبي التقدم نحو منطقة أم الأرانب بعد سيطرته على مرزق.ِ

المصر: وكالات

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