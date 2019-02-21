إيطاليا: إشارات من حفتر على الاستعداد للحوار والكثير يعتمد على تنفيذ خطة سلامة

أكد وزير الخارجية الايطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي يوم الأربعاء أن حكومة بلاده تلقت مؤشرات تفيد بأن “القائد العام للجيش الليبي”، المشير خليفة حفتر، على “الاستعداد للحوار”، إلا أنه رأى أن “الكثير يعتمد على تطورات تنفيذ خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا”، غسان سلامة، لتجاوز الأزمة في ليبيا

وكان رئيس الدبلوماسية الإيطالية يجيب على سؤال بهذا الصدد، على هامش حدث أكاديمي في جامعة لويس غويدو كارلي في العاصمة روما، عشية لقاء جمع حفتر بمقر القيادة العامة في الرجمة (شرقي بنغازي)، بالسفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي.

وأضاف موافيرو “نحن نعتزم التحدث مع جميع المحاورين” في المشهد الليبي “المجزأ للغاية”، منوها بأن سفير بلاده التقى “ممثلين عن الحكومة التي تحظى باعتراف المجتمع الدولي، والآن يلتقي آخرين”.

ورأى موافيرو أن “استقرار ليبيا مقدمة أساسية لإجراء انتخابات، يتعرف بها المجتمع الدولي. في الوقت الحالي نرى إشارات تجاوب” من جانب الفرقاء الليبيين.

وكان المكتب الإعلامي للقيادة العامة في الرجمة قد ذكر أن اللقاء، بين حفتر و بوتشينو غريمالدي، ناقش “أبرز الأمور المتعلقة بتطورات الأحداث في ليبيا، والتعاون بين ليبيا وإيطاليا في العديد من الملفات”.

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