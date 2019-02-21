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“الصحة العالمية” تُقدّم العلاج لـ5000 ليبي نازح

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الآلاف من الأشخاص النازحين داخليا في بنغازي وترهونة وبني وليد وأجدابيا تم إعاقة وصول خدمات الرعاية الصحية لهم بسبب الضرر الجزئي أو التدمير الكامل للمرافق الصحية ونقص الأدوية الأساسية.

وتُواجه المرافق الصحية في ليبيا هجمات مُسلحة متواصلة تزيد من محدودية الوصول إلى الخدمات الصحية على مستوى المرافق الصحية.

ويُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية قد أنشأت 4 فرق طبية متنقلة للطوارئ، وتم نشرها في بنغازي وأجدابيا وترهونة وتاورغاء وبني وليد؛ من أجل الاستجابة لاحتياجات العائلات النازحة واللاجئين الأجانب والمجتمعات المضيفة الفقيرة بدعم من مكتب المساعدة الخارجية للكوارث في الولايات المتحدة.

وقالت المنظمة إنها تمكنت من تقديم العلاج لما يزيد عن 5000 مريض معظمهم في مخيمات النازحين، إضافة إلى تقديم الإمدادات الطبية والأدوية الأساسية إلى المستشفيات لضمان استمرارية الوصول إلى الخدمات الصحية على جميع المستويات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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