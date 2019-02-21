انسحاب قوات حفتر من مرزق الليبية بعد دخولها لساعات‎

تراجعت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الأربعاء، عن مدينة مرزق، جنوب غرب ليبيا، بعد الدخول إليها من محورها الشرقي.

وقال مصدر عسكري من قوة حماية الجنوب لـ”عربي21″، إن “قوات حفتر استعملت في دخولها للمدينة الأسلحة الثقيلة كمدافع الهاوزر وتلك المضادة للطائرات من عيار 14.5 وعيار 23”.

وأفاد بأن “قوة حماية الجنوب من التبو، سحبت قوات حفتر إلى مدخل مرزق الشرقي، في كمين نصبته لها، ثم فتحت عليها النار من عدة جهات، مما أجبر قوات اللواء المتقاعد على الرجوع إلى منطقة غدوة جنوب سبها”.

وأكد المصدر “العسكري أن طائرات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، حلقت فوق مدينة مرزق لمنع قوات التبو من صد الهجوم، إلا أن المحاولة باءت بالفشل حسب تعبري المصدر”.

الله اكبر الله اكبر تم طردهم مليشيات ولذوا بالفرار الي طريق غذوة سيتم تطهيرهم وسوف ترون بااعينكم… Posted by ‎قناة مرزق علي الفيس بوك‎ on Wednesday, February 20, 2019

الله اكبر الله اكبر تم طردهم مليشيات ولذوا بالفرار الي طريق غذوة سيتم تطهيرهم وسوف ترون بااعينكم…

وفيما سبق قصفت طائرات تابعة لحفتر مدينة مرزق ثلاث مرات متفرقة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، بعضهم أطفال.

وكان أحمد المسماري الناطق باسم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قد أعلن في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي عن عملية عسكرية لتطهير الجنوب الليبي من “الإرهابيين وعصابات الجريمة المنظمة وتجار البشر”.

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