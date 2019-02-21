التعليم تعلن إرسال عدد من الفصول المتنقلة إلى الجنوب

أعلنت

وزارة التعليم بحكومة الوفاق، إن مصلحة المرافق التعليمية أرسلت عددا من الفصول

المتنقلة إلى مراقبات التعليم بالمنطقة الجنوبية.

وقالت

الوزارة على صفحتها الرسمية الاربعاء، إن المدن التي استلمت الفصول

هي”أوباري، الغريفة، سبها، مرزق، وادي عتبة ، الشرقية، القرضة الشاطئ”

والتي تعاني من الاكتظاظ الطلابي في المدارس.

وأشارت الوزارة، إن هذه الشحنة في إطار مشروع مصلحة المرافق الإصلاحي لحل المشاكل والصعوبات التي تواجه المناطق التعليمية مبينة أن توزيع الفصول أخذ بعين الأعتبار مستوى الاحتياج الفعلي والكثافة الطلابية.

يشار إلى أن مصلحة المرافق التعليمية غطت في يناير الماضي عدة مدارس بمدن الجنوب بالتجهيزات المدرسية التي احتوت على المقاعد الزوجية والسبورات وطاولات وكراسي تخص المعلمين.

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