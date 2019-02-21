المؤسسة وفلوويد أويل توقعان مذكرة تفاهم لدراسة تقنية لتطوير حقل الهرم

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فلوويد أويل المحدودة مذكرة تفاهم (MOU) بشأن إجراء دراسة لتقييم عمليّة تطوير حقل الهرم للزيت الثقيل.

وسيتضمن تقييم الحقل استخدام أحدث تقنيات انتاج الزيت الثقيل بالتزامن مع استخدام تقنية شركة فلوويد أويل (VHTL) لرفع الكفاءة في الموقع. وعلق مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، قائلاً ” نحن نسعى إلى استخدام أحدث التقنيات التي من شأنها أن تمكنّنا من استغلال أكبر قدر ممكن من أصول بلدنا من النفط الخام، وذلك بما يتماشى مع استراتيجيتنا وأهدافنا الإنتاجية الوطنية>

موضحاً بأنهم لم يتمكنوا من تطوير حقل الهرم منذ اكتشافه حتى اليوم بسبب طبيعته اللزجة متمنياً توفر تقنية (VHTL) حلا لهذا الإشكال، مما سيساعد في تعزيز القدرة على استخراج النفط وإنتاجه، ليصبح هذا المشروع مجدياً بالنسبة للمؤسسة.”

ومن جانبه قال تشارلز بايكر المدير التنفيذي لشركة فلوويد أويل ” إنّه لمن دواعي سرور شركة فلوويد أويل العمل مع المؤسسة الوطنية للنفط لإبراز فعالية تقنية رفع كفاءة الخامات الثقيلة اللزجة في مواقع الحقول، وذلك من حيث التكلفة ومن الناحية البيئية.

كما أننا حريصون على عرض كافّة التقنيات التي توفّرها شركة فلوويد أويل، والتي ستسمح للمؤسسة الوطنية للنفط بتحسين الجدوى الاقتصادية للزيت الثقيل، وستوفّر الطاقة في موقع الحقل من أجل تعزيز إنتاج النفط”

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