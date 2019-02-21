نجدة بنغازي تضبط تاجر مخدرات بحوزته سلاح ومبلغ مالي

قام قسم شرطة النجدة بمديرية أمن بنغازي، في إطار الخطة الأمنية رقم أربعة، بتوجيه حملة أمنية موسعة، استهدفت الخارجين عن القانون، وحائزي المخدرات والمتجارين بها.

مديرية أمن بنغازي، أوضحت بحسب مكتبها الإعلامي، أنه عقب ورود معلومات لقسم شرطة النجدة، عن شخص يتاجر بالمخدرات في شارع عشرين، تم إعداد تقرير تحر واستدلال، والتأكد من صحة المعلومات، وأخذ الإذن من النيابة العامة بمداهمة المكان.

وتم إعداد كمين محكم للتاجر، أسفر عن ضبطه وبحوزته كمية من المخدرات وسلاح ومبلغ مالي، وعقب ذلك تم تسليمه لجهات الاختصاص، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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