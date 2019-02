المتوسط:

أقامت الغرفة الأمنية التابعة لصبراتة مشروع رماية لمنتسبي الغرفة من ضباط الصف والأفراد والجنود، لتعليمهم أصول الرماية ومهاراتها.

وحضر التدريب الذي جرى بمنطقة دحمان بصبراتة، 60 عسكريا من منتسبي الغرفة، وخضعوا لتدريبات على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بالذخيرة الحية لمدة يومين.

وهدف القائمون على المشروع لرفع الكفاءة القتالية لأفراد القوات المسلحة والعسكريين بالغرفة، وتجهيزهم للتصدي لمصادر الفوضى الأمنية في البلاد.

The post دورات تدريبية لرفع كفاءة الغرفة الأمنية صبراتة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية