المتوسط:

أصدرت النيابة العامة أمرا بمُلاحقة محمد المشاي والمُلقب بـ”الشعر”، القيادي في بكتيبة ثوار طرابلس، على خلفية اتهامه بقتل شخصين بمنطقة أبومليانة.

The post النيابة العامة تأمر بمُلاحقة محمد المشاي القيادي في “ ثوار طرابلس” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية