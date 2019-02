المتوسط:

احتج زبائن مصرف الصحاري فرع بنت بية بتحسين على أداء العاملين في الفرع.

وطالب الزبائن في وقفة احتجاجية نظمت مؤخرا أمام المصرف، بتدريب الموظفين على المنظومة الجديدة، والإسراع في استخراج الصكوك، إلى جانب العدالة في توزيع السيولة النقدية.

