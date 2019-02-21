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ازدحام خانق بـ”رأس جدير”.. والإدارة تُوضح

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير معبر رأس جدير، عبد السلام العمراني في تصريحات لـ218 أن معبر رأس جدير يشهد هذه الأيام ازدحاماً شديداً من الجانب التونسي بسبب عودة أعداد كبيرة من المواطنين الليبيين القادمين من تونس بعد انتهاء العُطلة المدرسية.

وأشار العمراني خلال حديثه إلى أن إلغاء إجراءات سيارات المواطنين هي ما تسبب في اكتظاظ السيارات في المعبر، في حين تتم إجراءات المواطنين من الجانب الليبي من خلال 3 ممرات خاصة بعبور سيارات المواطنين.

واشتكى الكثير من المواطنين الذين علقوا في المعبر لفترات طويلة وصلت إلى أكثر من 10 ساعات بحسب ما ذكره المواطنين، وزاد افتقار المعبر للمرافق الخدمية الأساسية من مُعاناة المواطنين الذين كان بينهم عدد لا بأس به من المرضى سواءً القاصدين تونس بغرض العلاج، أو القادمين منها بعد انتهاء مُدة علاجهم هناك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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