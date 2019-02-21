قوات الكرامة تقتل مدير أمن مرزق بعد مداهمة منزله

أكد آدم دازي أحد أعيان التبو الخميس مقتل مدير أمن مرزق إبراهيم محمد خلال مداهمة قوات الكرامة لمنزله في المدينة، مشيرا إلى أن قوات الكرامة استولت على عدد من السيارات التابعة لمديرية الأمن، وفق قوله.

وأضاف دازي لليبيا الأحرار أن قبيلة التبو تخشى من أي عمليات انتقامية قد ترتكبها بعض القبائل التي لديها خلافات معها تحت غطاء قوات الكرامة، مبديا استغرابه من عدم تحرك أي قبيلة في الجنوب للتهدئة والبحث عن حل للأزمة، مؤكدا في الوقت نفسه أن القصف الجوي لطيران الكرامة كان وراء عرقلة مساعي وقف إطلاق النار، حسب قوله.

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