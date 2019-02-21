عقد بمقر ديوان جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار بطرابلس ،اجتماع تقابلي ضم رئيس الجهاز ورئيس مصلحة الآثار ومدير ومساعد إدارة الشؤون الإدارية والمالية وادارة الأمن السياحي ومدير مكتب الشؤون القانونية ومدير مكتب رئيس الجهاز ورئيس قسم التحري وجمع الاستدلالات ورئيس القسم المالي ورؤساء فروع مصراته والخمس وطرابلس وجبل نفوسة والمنطقة الغربية ومراقبي اثار لبدة وطرابلس وجبل نفوسة وصبراته .

وتم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل وسبل التعاون وتقريب وجهات النظر بين الجهاز والمصلحة, وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات منها اتخاذ الإجراءات لعقد اجتماعات دورية وشهرية, وتقديم مشروع لتعديل قانون الاثار رقم (3), ومراسلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بدعم جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار , وإنشاء غرفة أمنية للتبليغ عن الحوادث المتعلقة بالآثار ،، اضافة لعدد من التوصيات الأخرى والتي تصب في جانب حماية موروثنا الثقافي والحضاري .

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