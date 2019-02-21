افتتاح فرع للجوازات والجنسية غرب مصراتة

افتتح نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد يوسف مراد صباح اليوم الخميس، مقرًا جديدًا لفرع الجوازات والجنسية غرب مصراتة.

وألقيت العديد الكلمات خلال الحفل، «أشادت جميعها بأهمية مثل هذه المساعي التي تأتي لخدمة المواطن بعيداً عن المركزية، وتسهيل إجراءات المواطنين للحصول على جوازات السفر»، بحسب بيان صادر عن داخلية الوفاق.

وجرى توزيع خلال الحفل شهادات تكريم لعدد من الشخصيات والجهات التي كان لها دور في إنشاء وتفعيل هذا الفرع.

حضر حفل الافتتاح أعضاء من المجلس البلدي مصراتة، وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد بفروع مصلحة الجوازات بالمنطقة الوسطي، وعدد من أهالي وأعيان الفرع البلدي زاوية المحجوب.

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