سلامة والمشري يبحثان أوضاع الجنوب وآخر مستجدات الساحة السياسية

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، الأوضاع في الجنوب وآخر المستجدات على الساحة السياسية.

وقالت البعثة الأممية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن المبعوث الأممي سلامة، أطلع رئيس المجلس الأعلى للدولة المشري في لقاء اليوم على نتائج زيارته ولقاءاته الأخيرة.

من حانبه أطلع المشري، سلامة على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن، بحسب تغريدة للبعثة الأممية، أكدت أن الطرفين ناقشا الأوضاع في الجنوب وآخر المستجدات على الساحة السياسية.

والتقى سلامة، أمس وفدًا من مدينة مزدة، حيث بحث معهم ملف المصالحة المحلية.

وبحسب البعثة الأممية، فإن سلامة استمع خلال اللقاء إلى عرض عن احتياجات المدينة خصوصًا في مجال الخدمات الأساسية المتمثلة بالصحة والمياه والجوانب الأمنية.

وكان سلامة، ناقش الاثنين الماضي، في بنغازي خلال لقائه رئيس البلدية وممثلي المدينة، إعادة تفعيل أنشطة الأمم المتحدة في المنطقة الشرقية.

وأطلع سلامة خلال اللقاء «على إعادة تفعيل أنشطة الأمم المتحدة في المنطقة الشرقية، كما ناقش القضايا الملحة والعاجلة التي تحتاج إلى تنسيق وثيق بين البعثة والسلطات المحلية».

كما التقى سلامة، الإثنين، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، وناقش الطرفان التطورات في الجنوب، والوضع الإنساني في درنة، والاستعدادات للملتقى الوطني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

