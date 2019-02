“السلاك” : “السراج” لا يريد حدوث صدام في الجنوب

المتوسط:

أكد المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد السلاك، حرص رئيس المجلس الرئاسي، على حقن الدماء بالمنطقة الجنوبية وعدم حدوث أي صدام.

وقال “السلاك”، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء، “إن أمن واستقرار المواطنين بالجنوب، أسمى من أي تجاذبات سياسية”.

وطالب السلاك ، بضرورة إبعاد المنشآت المدنية عن أية عمليات عسكرية، وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر، مع التأكيد مجددًا على الأهداف المشتركة، والتي على رأسها محاربة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والمرتزقة القادمين من خارج الحدود، داعيًا إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه الأخطار.

وفيما يتعلق بمنظومة الرقم الوطني وقاعدة البيانات، أوضح “السلاك” ، أن رئيس المجلس الرئاسي، أصدر تعليماته لمصلحة الأحوال المدنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي أمور فنية، والتأكد من سلامة المنظومة وقاعدة البيانات لما يمثله هذا الأمر من أهمية وتأثير على الأمن القومي للبلاد .

