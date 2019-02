السفيرة الفرنسية تناقش سبل إجراء الانتخابات الليبية العام الجاري

المتوسط:

زارت سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياترس دو هيلن المقر الجديد للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الخميس.

وأكدت السفارة الفرنسية في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” ، دعمها لكامل فريق المفوضية العليا للانتخابات.

وأوضحت المفوضية العليا للانتخابات، “أنه تم مناقشة استعدادات المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية القادمة المتوقع تنفيذها هذا العام”.

وأكملت المفوضية، خلال بيان لها ،” كما تم مناقشة الدعم الدولي للعملية الانتخابية عموماً، وللمفوضية على وجه الخصوص، والذي تُديره بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا “.

وشددت المفوضية على أن فرنسا من الدول التي ساهمت في دعم مشروع الانتخابات، الذي يُشرف عليه ويُديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

