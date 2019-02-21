السراج: حريصون على حقن الدماء بالمنطقة الجنوبية

ليبيا – أكد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك حرص رئيس المجلس على حقن الدماء بالمنطقة الجنوبية وعدم حدوث أي صدام أو مواجهات بين إخوة الوطن الواحد مهما كان الخلاف.

السلاك قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء إن أمن واستقرار المواطنين بالجنوب أسمى من أي تجاذبات سياسية.

ونقل السلاك تشديد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة إبعاد المنشآت المدنية عن أية عمليات عسكرية وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر مع التأكيد مجددًا على الأهداف المشتركة والتي على رأسها محاربة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والمرتزقة القادمين من خارج الحدود،داعيًا إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه الأخطار.

وفيما يتعلق بمنظومة الرقم الوطني وقاعدة البيانات، أوضح السلاك أن رئيس المجلس الرئاسي أصدر تعليماته لمصلحة الأحوال المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي أمور فنية والتأكد من سلامة المنظومة وقاعدة البيانات لما يمثله هذا الأمر من أهمية وتأثير على الأمن القومي للبلاد. وبخصوص اللقاءات الدبلوماسية التي عقدها رئيس المجلس على هامش مؤتمر ميونخ ،نقل السلاك إعراب رئيس المجلس الرئاسي عن ارتياحه لما خلصت إليه اللقاءات التي تم عقدها مع مختلف المسؤولين الدوليين السياسيين والعسكريين والتي تطرقت إلى أهم الملفات وسُبل حلحلتها والدعم الدولي الكامل لحكومة الوفاق لإنجاز استحقاقاتها وضرورة تناغم الموقف الدولي حول ليبيا والإسهام الفعلي في دفع العملية السياسية إلى الأمام.

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