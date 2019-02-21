مركز الاستشعار عن بعد يتوقع حدوث هزات ارتدادية بعد الهزة الرئيسية بمدينة البيضاء

توقع المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء الخميس، حدوث هزات ارتدادية؛ نتيجة الهزة الرئيسية بمدينة البيضاء.

وأوضح مركز الاستشعار

في بيان له، أن قوة الهزات الارتدادية عادة ما تكون أقل من الهزة الرئيسية، مبينا

أن محطات الرصد العالمية سجلت صباح اليوم هزة أرضية جنوب مدينة البيضاء بحوالي 3

كم، على خط العرض 32.76 شمالا، وخط الطول 21.72 شرقا، وبلغت قوتها 4.6 درجة على

مقياس الزلازل.

وذكر مركز الاستشعار

أن منطقة ساحل الجبل الأخضر تتميز بالنشاط الزلزالي؛ لوقوعها بالقرب من منطقة التقاء

الصفائح التكتونية، حيث تلتقي الصفيحة الأفريقية مع الصفيحة الأوراسيوية.

يذكر أن آخر هزة

أرضية بالجبل الأخضر حدثت بمدينة المرج سنة 2008 وبلغت قوتها 4.2 درجة على مقياس

الزلازل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية