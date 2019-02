“السراج” يناقش تطورات الأزمة الليبية مع السفير البريطاني

المتوسط:

استقبل رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الخميس، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر.

وتناول الاجتماع مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، واتفق الطرفان على ضرورة المضي قدماً على طريق الحل السياسي للأزمة الليبية الراهنة، وفقا لمبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة.

وبحث الاجتماع عدد من ملفات التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين ، حيث أكد السفير استعداد المملكة المتحدة على استعداد للمساهمة بفعالية في مرحلة البناء وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

