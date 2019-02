المتوسط:

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني صباح اليوم الخميس اجتماعه الاستثنائي الأول للعام 2019 بالعاصمة طرابلس برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وحضور عضوي المجلس محمد عماري زايد و أحمد حمزة.

وناقش الاجتماع الترتيبات المالية للعام الجاري، حيث أثيرت جملة من الملاحظات حول مشروع الترتيبات المالية.

وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية تضم القطاعات ذات العلاقة تتولى التواصل مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة لدراسة المقترح ومناقشة الملاحظات الفنية بشأنه تمهيداً لاعتماده خلال الفترة القريبة القادمة.

The post ” الرئاسي” يشكل لجنة وزارية للتواصل مع ” المركزي” لهذا السبب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية