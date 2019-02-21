الرئاسي يشكل لجنة تواصل مع المركزي والمحاسبة لوضع ميزانية 2019

ليبيا – عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق صباح اليوم الخميس اجتماعه الإستثنائي الأول للعام 2019 بالعاصمة طرابلس برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وحضور عضوي المجلس محمد عماري زايد أحمد حمزة، و الوزراء.

وخصص الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس لمناقشة الترتيبات المالية للعام الجاري، حيث أثيرت جملة من الملاحظات حول مشروع الترتيبات المالية ، وذلك بحسب إيجاز صحفي نشره المكتب الاعلامي للسراج .

وقد أفضى الاجتماع إلى تشكيل لجنة وزارية تضم القطاعات ذات العلاقة تتولى التواصل مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة لدراسة المقترح ومناقشة الملاحظات الفنية بشأنه تمهيداً لإعتماده خلال الفترة القريبة القادمة.

وقد حضر الاجتماع بحسب الصور التي نشرها المكتب الاعلامي للسراج كل من وزراء المالية والاقتصاد والتعليم والخارجية والتخطيط والمواصلات والعدل والعمل اضافة لوكيل وزارة الدفاع .

المرصد – متابعات

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