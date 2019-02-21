فصول متنقلة لحل أزمة الاكتظاظ في الجنوب

أعلنت مصلحة المرافق التعليمية التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، وصول فصول متنقلة لحل مشكلة اكتظاظ الطلبة للمناطق التعليمية الواقعة ببلديات الجنوب.

وقالت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، الخميس، إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة المصلحة الشاملة لمعالجة مشاكل الاكتظاظ الطلابي العجز القائم في الفصول الدراسية.

ووصلت الـفصول المتنقلة إلى مراقبات التعليم في أوباري والغريفة وسبها ومرزق ووادي عتبة والشرقية والقرضة والشاطئ ، حيث تعاني مدارسها من الاكتظاظ.

وأكدت إدارة المشروعات أن توزيع الفصول المتنقلة تم بناء على مستوى الاحتياج الفعلي والكثافة الطلابية، مبينة أن الهدف هو معالجة المشاكل في المناطق التعليمية ومنها الجنوبية.

يشار إلى أن مصلحة المرافق التعليمية أعلنت بوقت سابق عن توزيع حوالي 300 فصل دراسي متنقل على أغلب المناطق التعليمية.

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