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فصول متنقلة لحل أزمة الاكتظاظ في الجنوب

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت مصلحة المرافق التعليمية التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، وصول فصول متنقلة لحل مشكلة اكتظاظ الطلبة للمناطق التعليمية الواقعة ببلديات الجنوب.

وقالت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، الخميس، إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة المصلحة الشاملة لمعالجة مشاكل الاكتظاظ الطلابي العجز القائم في الفصول الدراسية.

ووصلت الـفصول المتنقلة إلى مراقبات التعليم في أوباري والغريفة وسبها ومرزق ووادي عتبة والشرقية والقرضة والشاطئ ، حيث تعاني مدارسها من الاكتظاظ.

وأكدت إدارة المشروعات أن توزيع الفصول المتنقلة تم بناء على مستوى الاحتياج الفعلي والكثافة الطلابية، مبينة أن الهدف هو معالجة المشاكل في المناطق التعليمية ومنها الجنوبية.

يشار إلى أن مصلحة المرافق التعليمية أعلنت بوقت سابق عن توزيع حوالي 300 فصل دراسي متنقل على أغلب المناطق التعليمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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