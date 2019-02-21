بالتمر ينفي تزوير مليون رقم وطني

نفي رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، الخميس، صحة تزوير مليون “رقم وطني”، وأن هذا الرقم مبالغ فيه بشكل كبير.

وقال بالتمر في تصريحات صحفية، إن كل المعطيات والمؤشرات تؤكد عدم صحة الرقم المذكور، معلناً إن المصلحة أطلقت مشروعا يهدف للحد من التزوير في أي استحقاق انتخابي قادم، ومن ثم قطع الطريق أمام أي طعون متوقعة على نتائجها.

وأضاف بالتمر، أن المصلحة تنصح الجميع بانتظار استكمال المشروع قبل إجراء الانتخابات المقبلة، حتى لا تترك أي مجال للطعون من حيث قواعد البيانات أو الأعداد التي ستعلنها عقب الانتهاء من المشروع.

واشار رئيس مصلحة الأحوال المدنية إلى أن المصلحة لا تمانع في إعطاء أبناء الليبيين، الذين انضموا لتنظيمات إرهابية في الخارج، الجنسية الليبية عند عودتهم، ما لم يكن هناك أي مانع قانوني يمنع حصولهم على الجنسية.

وأوضح بالتمر، أن المصلحة تعمل جاهدة للحد من “أزمة الهوية” التي يعيشها بعض الليبيين جنوبي البلاد، موضحا أنه تم صرف أرقام إدارية لهم، حتى يتم البت في انتمائهم للأصل الليبي من عدمه.

يذكر أن أخبار تدوولت عن وجود تزور بمنظومة مصلحة الأحوال المدنية الأمر التى تسبب في تأخر صرف منحة أرباب الأسر.

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